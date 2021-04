Juventus, Allegri avvistato a Torino: tifosi scatenati sui social

In vista del prossimo calciomercato la Juventus dovrà prima di tutto prendere una decisione importante, quella relativa all’allenatore.

La conferma di Andrea Pirlo passa inevitabilmente dalla conquista di un piazzamento in zona Champions League. Tuttavia nemmeno arrivare tra le prime quattro potrebbe “salvare” l’attuale allenatore. In questa stagione infatti la Juventus non solo ha fallito l’assalto alla Champions League, ma anche in campionato ha fallito la conquista del decimo scudetto consecutivo. C’è la volontà di voltare pagina e per questo motivo non si esclude anche un possibile cambio in panchina, con il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino.

