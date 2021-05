Calciomercato Juventus, Allegri nuovo allenatore: l’annuncio di Zazzaroni

Allegri alla Juventus, calciomercato: sarà Max il prossimo allenatore dei bianconeri? La rivelazione di Zazzaroni

Calciomercato Juventus Allegri / Sebbene manchino ancora alcune giornate prima della fine del campionato, in casa Juventus è partito già il toto nomi relativo al prossimo allenatore che siederà sulla panchina bianconera. La posizione di Andrea Pirlo appare più traballante che mai, e a meno di clamorosi colpi di scena, il “Maestro” verrà esonerato al termine di questa stagione. L’ex centrocampista di Milan e Juventus paga una stagione davvero negativa, che ha visto Cristiano Ronaldo e compagni non solo non acciuffare l’accesso ai quarti di finale di Champions League, ma faticare in modo incredibile anche in campionato.

Il candidato più autorevole per sostituire Pirlo sembra essere Max Allegri, in quello che si configurerebbe alla stregua di un clamoroso ritorno. Tuttavia, da non trascurare neanche l’ipotesi Zidane, un profilo che piace da sempre ad Agnelli e che Perez sta cercando in tutti i modi di riuscire a trattenere in quel di Madrid anche la prossima stagione. Detto questo, anche Ivan Zazzaroni ha detto la sua in merito alle vicende che vedono come protagonista il prossimo allenatore della Juventus.