Calciomercato Juventus, futuro Pogba | Parla Raiola

Il calciomercato della Juventus in questa estate vedrà senz’altro diverse novità nell’organico bianconero, con nuovi acquisti ma anche cessioni.

C’è un sogno dei tifosi bianconeri, quello di riportare a Torino un grande campione come Paul Pogba. Oggi al Manchester United e a segno anche contro la Roma nella semifinale di Europa League. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che ha scritto delle pagine importanti della storia juventina. Tuttavia è scontato dire che un giocatore del genere ha tanti estimatori e, se partirà dallo United, sarà complicato riuscire a prenderlo. A parlare del futuro di Pogba ci ha pensato il suo agente Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, Raiola: “Pogba al Real? Zidane è sempre stato il suo idolo”

“Con Pogba, anche quello che è veramente importante è quello che vuole il Manchester United, che progetto gli propone. Pogba è sempre stato interessato a una cosa, vincere la Champions League, i titoli, questo è il suo obiettivo. E vedremo se è possibile allo United o in altri grandi club europei” ha detto l’agente ai microfoni di AS. Alla domanda su un possibile trasferimento a Madrid, sponda Real, Raiola ha lasciato una porta aperta. “Bisogna chiederlo al Real. Un tempo, Pogba sentiva molto amore e fiducia nello United, e ci sono vari altri club … Sarebbe difficile trovare un accordo tra United e Real, perché i grandi club non fanno questo tipo di trasferimenti. Non piace vendere grandi giocatori ad altri grandi club. Ma per Pogba giocare a Madrid è sempre stata un’opzione davvero allettante, anche per la presenza di Zidane che è il suo mito fin da bambino”.