Udinese-Juventus, i convocati di Pirlo: sorprese nella lista

Udinese-Juventus è il match che vedrà protagonisti i bianconeri di Pirlo nella giornata numero 34 della serie A. Siamo alle battute finali.

La volata Champions è appena iniziata e la Juventus sa benissimo di non poter commettere passi falsi. L’obiettivo è quello di riuscire a chiudere il campionato nelle prime quattro posizioni e l’Udinese è un ostacolo insidioso da superare. I friulani hanno ancora bisogno di punti salvezza e per questo motivo proveranno a ottenerli contro una Juve che non è in un periodo molto brillante. Pirlo ha problemi di infermeria e delle condizioni dei suoi uomini ne ha parlato anche in conferenza stampa.

