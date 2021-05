Calciomercato Juventus, ostacolo Real nello scambio tra big

Nel prossimo calciomercato della Juventus potrebbero esserci delle novità importanti in organico, molto dipenderà dalle scelte della società.

Indispensabile arrivare nelle prime quattro posizioni per garantirsi la Champions League del prossimo anno e con essa introiti importanti per la casse del club. C’è da capire se Pirlo rimarrà a guidare la Juventus oppure la dirigenza effettuerà altre scelte. Di sicuro alcuni elementi, anche quelli più esperti, potrebbero cambiare aria in un percorso di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. E anche il futuro di Ronaldo è in bilico. Il portoghese ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus, ma non è da escludere che in estate possa partire.

