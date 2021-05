Juventus, Pirlo out. I tifosi insorgono sui social: cosa è successo

Juventus, i tifosi insorgono sui social, esattamente su Twitter l’hashtag #pirlout è tornato in auge dopo il primo tempo di Udine.

Juventus, attualmente i bianconeri sono sotto 0 a 1 ad Udine e la situazione non sembra delle più favorevoli, ancora zero tiri in porta, poca determinazione e tanta confusione. I tifosi non sono affatto felici e su Twitter già è tornato in auge l’hashtag #Pirlout. I bianconeri, se non riusciranno a ribaltare il risultato, rischiano sempre di più il quinto posso e la non qualificazione alla Champions League. Tutto può succedere ancora ma il primo tempo non è stato dei più favorevoli. L’ennesima brutta prestazione che non fa contenti i tanti tifosi che ora sono davvero preoccupati per la prossima stagione. Il gol di Molina complica i piani di qualificazione dei bianconeri. Ora la Juventus si spera cambi qualcosa. Troppa fatica a livello di gioco, non vince le ultime tre partite: due punti in trasferta. Lontano da Torino troppa fatica dei bianconeri. Allegri è già una (semi) certezza. Ma in questo momento spaventa il proseguo della stagione. Questa sera bisogna a tutti i costi fare il risultato.

