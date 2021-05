Udinese-Juventus, probabili formazioni: due dubbi per Pirlo

E’ il giorno di Udinese-Juventus, prossimo match che attende i bianconeri di Andrea Pirlo. Si gioca quest’oggi con inizio alle ore 18.

Una gara molto insidiosa quella che attende Ronaldo e compagni sul campo dei friulani, reduci dalla bella vittoria esterna sul Benevento. L’Udinese non ha ancora conquistato la salvezza e proverà a mettere altro fieno in cascina per tagliare il traguardo. La Juventus dal canto suo sa benissimo che non può permettersi di perdere altri punti per strada. In queste ultime giornate ci si gioca l’accesso alla prossima Champions League. La concorrenza è tanta e non bisogna commettere errori. Tuttavia nessuno in casa Juventus vuole prendere in considerazione l’ipotesi di non chiudere nelle prime quattro posizioni.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto