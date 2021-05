Udinese Juventus, proteste di Paratici a fine primo tempo: cosa è successo

Udinese Juventus, proteste del direttore sportivo Fabio Paratici a fine primo tempo, i social insorgono sulla questione.

Cara @FIGC e cara ⁦ @AIA_it ⁩, potete spiegarci perchè il dirigente della #Juventus #Paratici scende dalla tribuna per protestare e condizionare gli arbitri come se la SerieA fosse la #Superlega , quindi sua? Forse lo è davvero? Se sì, comunicatelo. (retwitta se sei d’accordo) pic.twitter.com/dVmwcMKvrp

Udinese Juventus, a fine primo tempo un episodio che ha fatto già discutere su Twitter. Il direttore sportivo Fabio Paratici è sceso in campo per protestare contro l’arbitro del match. Paolo Ziliani non certo molto simpatico alla fandom bianconera ha twittato riportando l’accaduto e scrivendo: “Cara FIGC potete spiegarci perché il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, scende dalla tribuna per protestare e condizionare gli arbitri come se la SerieA fosse la Superlega, quindi sua? Forse lo è davvero? Se sì, comunicatelo”. Ovviamente sotto il tweet ci sono commenti di tifosi rivali che hanno risposto al giornalista.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo out. I tifosi insorgono sui social: cosa è successo

LEGGI ANCHE >>> Caso Suarez, Paratici prende posizione: l’annuncio a Sky