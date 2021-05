Calciomercato Juventus, insidia Atletico per il gioiello brasiliano

Nel prossimo calciomercato uno degli obiettivi della Juventus sarà quello di rinnovare e ringiovanire il suo organico. La dirigenza è al lavoro.

CI sono tanti elementi che vengono accostati ai bianconeri come possibili rinforzi per il futuro. E uno di questi è l’attaccante brasiliano del Santos Kaio Jorge, che si è messo in grande mostra nel Brasileirao. Tanti club sognano di ingaggiarlo, anche perché il suo contratto è in scadenza a dicembre 2021. Questo vuol dire che nel prossimo inverno potrà essere ingaggiato a costo zero. Nei giorni scorsi riguardo il talentuoso attaccante si è addirittura parlato di un’offerta quinquennale da parte della Juventus, con clausola rescissioria da 100 milioni di euro. Ma nel calciomercato, si sa, può succedere davvero di tutto. E una pretendente spagnola potrebbe alla fine avere la meglio.

