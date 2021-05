Calciomercato Juventus, ieri sera l’attaccante portoghese si è comportato nuovamente da fenomeno decidendo con una doppietta.

Calciomercato Juventus, ieri sera Ronaldo si è comportato da fenomeno. Una partita iniziata male con il solito primo tempo davvero problematico ma poi il guizzo del suo campione. I bianconeri sono riusciti ad imporsi con un lapidario 2 a 1 e a pensarci c’è stato proprio lui, l’uomo in più di questa Juventus: Cristiano Ronaldo. Un periodo, l’ultimo mese, non più prolifico sotto porta, il fenomeno portoghese era qualche partita che non andava a segno. L’ultima volta proprio contro il Napoli, un’altra partita decisiva per la classifica dei bianconeri. Ieri la doppietta che forse garantisce una qualificazione in Champions League e che diventa davvero importante per questo finale di stagione. Ma ora quali saranno i programmi per il futuro?

Calciomercato Juventus, CR7 riconquista i bianconeri: cosa succede ora

CR7 è ancora decisivo più che mai. Non è scontato quindi pensare che il suo futuro, dopo la doppietta di ieri, lo avvicini ancora di più al bianconero, ancora per una stagione, ancora per un altro anno, com’è da contratto. I tifosi ci sperano e sono certi che questo potrebbe accadere. Il portoghese ha superato il suo rivale di sempre Messi nello score stagionale e si conferma ancora una volta un protagonista assoluto anche a livello europeo. La vittoria di ieri ha avvicinato ancora di più i bianconeri alla qualificazione, che nel primo tempo sembrava nuovamente problematica.