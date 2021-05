Calciomercato Juventus, Dybala resta: l’indizio inequivocabile

Calciomercato Juventus, Dybala rimane. L’indizio che arriva è inequivocabile. Accordo o meno sul rinnovo, sarà ancora in bianconero

Nelle ultime settimane la situazione per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala sembra essere un po’ più chiara. La Juventus ha proposto il rinnovo contrattuale – non alle cifre richieste – e l’argentino ci starebbe comunque pensando. Le parole di Paratici in questo senso sono state chiare: “Bisogna stare attenti alle scelte che vengono fatte” ha rimarcato più volte il diesse. La situazione Covid ha messo in subbuglio anche le casse dei bianconeri.

Adesso però arriva anche la quota per la permanenza della Joya in casa bianconera. Si gioca a 1,50 il futuro in casa Juventus dell’argentino. Scesa clamorosamente nei ultimi giorni. E il ritorno in campo non ha fatto altro che aiutare questo riavvicinamento tra le parti. La società e la squadra non possono fare a meno della classe, cristallina, di Dybala.

