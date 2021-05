Lucas Vazquez, concorrenza italiana per lo spagnolo del Real Madrid

l’esterno avrebbe detto no all’Atletico e per l’eventuale rinnovo ci sarebbe ampia distanza tra domanda e offerta. Juventus su Lucas Vazquez.

«Se non rinnoverà il suo contratto col Real (che è in scadenza a giugno, ndr), il giocatore andrà quasi sicuramente al Milan». E’ un rigo significativo che si legge nell’articolo odierno di As. Il quotidiano iberico spiega che l’esterno avrebbe detto no all’Atletico perché troppo legato ai colori del Real. Proprio per questo la sua volontà sarebbe quella di restare con la camiseta blanca, ma la trattativa per il rinnovo sarebbe al momento in una fase di stallo. Il Real vuole abbassare il monte stipendi. Avrebbe offerto uno stipendio ritoccato al ribasso a Lucas Vazquez, che invece ha chiesto il 50% in più e vorrebbe portare il suo ingaggio a poco più di 5 milioni di euro per i prossimi quattro anni.

