Lukaku, l’esultanza social è una frecciata a Ibrahimovic. L’attaccante belga su Instagram punzecchia lo svedese del Milan

La vittoria dello scudetto ha ridato fiato all’Inter. Dopo 10 anni di insuccessi, il tricolore che la squadra di Conte che l’anno prossimo si cucirà sul petto permette anche a Lukaku di prendersi la sua rivincita. E lo fa ovviamente attraverso i social, che anche ieri lo hanno ritratto mentre sfilava per le vie di Milano.

Questa volta tutto all’indirizzo di Ibrahimovic. “Il vero Dio ha incoronato il Re. Adesso inchinatevi”. Queste le parole che accompagnano una sua foto esultante insieme ai suoi compagni. Scorie del derby di Coppa Italia quando tra i due c’è stato uno scontro acceso finito con una multa da pagare per entrambi.

LEGGI ANCHE: Lucas Vazquez, concorrenza italiana per lo spagnolo del Real Madrid

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, idea Zapata: proposto lo scambio

Lukaku, evidente la frecciata a Ibra

Ancora lo svedese, colpito sicuramente nel segno, non ha replicato. Certo, conoscendolo lo potrebbe fare a breve giro di posta. Anche se in questo momento, Ibra, ha sicuramente altri problemi. In principal modo la questione classifica del Milan, in corsa per un posto alla prossima Champions League quando fino a qualche mese fa puntava allo scudetto. Poi l’inchiesta sulla presunta sua quota in una società di scommesse. Altri pensieri.

Ma sicuramente non ci stupiremmo se una risposta arrivasse. Da chi si è definito sempre il Re o il Dio c’è da aspettarsi veramente di tutto. Da chi ha comportato una pagina intera di giornale per salutare e autoproclamarsi nel momento in cui ha lasciato l’America non sai mai cosa aspettarti. E la storia continua…