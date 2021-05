Calciomercato Juventus, Alex Sandro out | Idea scambio in Premier

Alex Sandro lascia la Juventus? Calciomercato, possibile scambio in Premier per arrivare al terzino brasiliano

Calciomercato Juventus Alex Sandro / Il futuro di Alex Sandro potrebbe essere lontano da Torino. Il terzino brasiliano, che in questo finale di stagione si è riscoperto talvolta goleador, mettendo a segno un’importante doppietta contro il Parma, potrebbe fare le valigie al termine di questa stagione. La sua cessione permetterebbe al club bianconero di sistemare un bilancio che ha tremendamente bisogno di plusvalenze.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, infatti, a fronte di un’offerta da 25 milioni di euro, la Juventus prenderebbe seriamente in considerazione l’ipotesi di cedere l’ex Porto, che piace e non poco in Premier League. Soprattutto con il Chelsea potrebbe essere imbastito uno scambio per arrivare ad Emerson Palmieri, da tempo nel mirino di Fabio Paratici, che ne apprezza la duttilità tattica e la buona capacità di interpretare al meglio le due fasi di gioco.