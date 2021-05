Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo fa sapere quale sarà il suo futuro e invece per il portiere c’è un importante novità.

Calciomercato Juventus, tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, anche il mercato. Da CR7 a Donnarumma. Il fenomeno portoghese ha fatto capire che l’affetto verso la squadra va oltre la semplice statistica o il salto di qualità europeo, la doppietta a Udine ha riavvicinato il portoghese alla Juventus e i bianconeri al fenomeno, che per sua volontà, rispetterà il contratto che lo lega ancora un anno in bianconero, ma ci dovrà essere necessariamente la qualificazione in Champions League. Mentre per Donnarumma c’è voglia di Champions e del salto di qualità definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: la dirigenza ha deciso

Calciomercato Juventus, da CR7 a Donnarumma: ci sono novità

Il portiere del Milan è ancora un grande desiderio della dirigenza bianconera. Ancora giovane ma già dalla qualità assoluta, Gigio è il desiderio numero uno. Negli scorsi giorni Raiola e la dirigenza bianconera si sono incontrati per discutere del suo futuro: che lo vedrà molto probabilmente ancora in Italia, ora però tutto si legherà, inevitabilmente, al suo contratto. La Juventus non vuole andare nuovamente in doppia cifra e quei 12 milioni richiesti sono un piccolo problema, che già il Milan ha deciso di non assecondare. Insomma tutto dipenderà da quanto sarà disposta a spendere la Juventus e se, davvero, accetterà l’opzione di avere due giocatori in rosa con contratti a doppia cifra.