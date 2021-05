By

Calciomercato Juventus, la dirigenza sembra aver trovato un verdetto definitivo su quello che sarà il futuro di Pirlo.

Calciomercato Juventus, ancora una finale da disputare e una Champions da conquistare. Il futuro di Pirlo passa anche da questi risultati. Giusto il 25 aprile Paratici intervistato nel pre partita aveva detto che Pirlo in caso di qualificazione Champions sarebbe rimasto ancora in bianconero, anche nella prossima stagione. Bisogna dire che, nonostante una svolta con la doppietta di CR7 che ha salvato la partita contro l’Udinese, Da allora però la Juve ha giocato due pessimi primi tempi, prima Firenze e poi a Udine, e non certo delle belle partite rispetto a quanto la dirigenza si aspettava.

Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: la dirigenza ha deciso

Guardando al passato, certamente, la dirigenza non si immaginava una squadra così. Ad inizio stagione c’erano piani ben diversi. Nemmeno il salvataggio in extremis di Ronaldo è servito a salvare una partita che, diversamente, sarebbe finita molto male. Ora cosa sarà del futuro? Per il momento tutto passa dalla conquista della qualificazione Champions e dalla finale della Coppa Italia poi l’ultima parola l’avrà la dirigenza.