Calciomercato Juventus, il ritorno di Kean: è una sua richiesta

Kean alla Juventus, calciomercato: l’allenatore avrebbe espressamente richiesto l’attaccante italiano di proprietà dell’Everton

Calciomercato Juventus Kean / Con il futuro di Dybala, Cristiano Ronaldo e Morata in bilico, l’acquisto di un centravanti di razza è diventato di primaria importanza per il club bianconero, che si sarebbe tuffato con decisione su Moise Kean. Stando ad alcune indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, e che hanno trovato una parziale conferma in Italia, il baby fenomeno sarebbe il primo nome sulla lista di Max Allegri.

Bomber moderno, attaccante veloce, duttile, in grado di interpretare al meglio le due fasi, è esploso definitivamente al Paris Saint Germain, dove si è consacrato come un centravanti dal profilo internazionale. L’italiano è ancora di proprietà dell’Everton, che lo valuta circa 50 milioni di euro: ma i bianconeri potrebbero proporre Adrien Rabiot, che piace tanto a Carlo Ancelotti, e che in questa ultima parte di stagione ha mostrato grandi segnali di crescita. Staremo a vedere i futuri sviluppi della vicenda.