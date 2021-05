Calciomercato Juventus, un rinnovo in stand by con rinvio a fine stagione, i bianconeri continuano ad essere alla finestra.

Calciomercato Juventus, futuro della panchina ancora non così sicuro come sembra. Molti candidati potrebbero sedere sulla panchina nella prossima stagione e uno di questi è attualmente uno dei più quotati del campionato di Serie A, già cercato in passato Simone Inzaghi è ancora in lizza per diventare il prossimo allenatore della Juventus. Già qualche anno fa la Juventus lo cercò ma il vincolo imposto dal presidente Lotito fu cruciali per la continuazione alla Lazio, ora, il rinnovo con il club romano è in stand by e potrebbe essere tutto rinviato a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Serie A: potrebbe essere lui il nuovo allenatore

Un mistero che ancora non ha trovato la parola fine, il rinnovo rinviato a fine stagione e ancora da decidere. Simone Inzaghi ha tutte le caratteristiche per essere il mister perfetto per i bianconeri, già in passato la dirigenza lo cercò ma fu impossibilitata a chiudere per via dei veti posti dal suo attuale club, la Lazio. Ma ora tutto è possibile. Per quanto Allegri sembrava inizialmente vicino ad un ritorno, ora, le voci sembrano andare anche in direzioni opposte con altre valide alternative, una di queste è sempre lui, Simone Inzaghi.