«Dybala all’Inter, si può fare. E’ il sogno di Marotta»

Beppe Marotta culla ancora il sogno di portare il numero 10 della Juventus all’Inter. La rivelazione su Dybala arriva da una voce autorevole del giornalismo.

Tra i sogni di mercato di Marotta c’è ovviamente il suo ‘pupillo’ Paulo Dybala, la cui situazione contrattuale in casa Juventus è in bilico. Accordo in scadenza 2022 per la ‘Joya’, in caso di mancato rinnovo la cessione in estate appare inevitabile. E qui può inserirsi proprio colui che lo portò in bianconero, che lancerà l’assalto secondo quanto dichiarato dal collega Guido De Carolis. Intervenuto alla CMIT TV, il giornalista del ‘Corriere della Sera’ spiega cosa potrebbe succedere su questo fronte nelle prossime settimane.

Dybala all’Inter, tradimento alla Juventus?

La situazione di Dybala è delicatissima. La Joya è tornato finalmente a disposizione, ma la sua condizione latita. Il talento c’è, ovvio, finora l’argentino è stato frenato dagli infortuni ma ora in questo finale di stagione è pronto a fare la differenza. C’è però da capire il futuro. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e finora il rinnovo non è arrivato. In estate dunque potrebbe essere sacrificato o inserito in uno scambio da parte dei bianconeri.