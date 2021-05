Calciomercato Juventus, svolta azzurra: le richieste di Allegri

Calciomercato Juventus, ecco le prime richieste di Allegri alla società per il prossimo mercato. Oltre a monitorare la situazione Donnarumma

Della questione Szczesny ne abbiamo parlato in esclusiva. E, il futuro di Massimiliano Allegri sembra davvero essere legato a quello della Juventus per la prossima stagione. Tanto da indicare i primi nomi. Una svolta azzurra per la società bianconera. Due profili importanti e che al tecnico livornese piacciono molto.

Partiamo dal centrocampista. La Juventus, in questo reparto, ha bisogno di investimenti importanti. Non solo perché serve qualità, ma anche e soprattutto per via delle partenze che potrebbero interessare. Da Rabiot a Ramsey, passando per Bentancur, nessuno è sicuro di rimanere. Allora la richiesta del tecnico sarebbe quella di Locatelli: l’ex Milan, centrocampista del Sassuolo, è un elemento che piace, e molto, ad Allegri. Che avrebbe chiesto uno sforzo alla società per poterlo allenare nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE: Morata, confermata l’intenzione della Juventus sul centravanti spagnolo