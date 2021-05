Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | Il nodo portiere lo scioglie Allegri

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO, il nodo del prossimo portiere bianconero lo scioglie direttamente Massimiano Allegri: trattativa aperta

Beccato a Roma questa mattina da alcuni tifosi e passanti, Massimiliano Allegri non si è tirato indietro per alcune foto ricordo con gli appassionati che gliel’hanno chiesta. E fin qui nulla di strano, se si pensa che ormai la panchina giallorossa ha un nuovo padrone per i prossimi tre anni.

Ma, secondo gli ultimi rumors di mercato, il tecnico sembra davvero vicino alla Juventus, e sarebbe già stato interpellato nella questione bianconera che vorrebbe un cambio tra i pali. Trattative molto avanzate quelle di un possibile ritorno del tecnico livornese alla corte della Vecchia Signora, al punto che si sta già parlando delle pianificazioni di mercato. A partire dal ruolo del portiere, con la dirigenza che sta riflettendo sulla possibile cessione di Szczesny per fare plusvalenza e puntare tutto su Donnarumma. Un argomento sul quale il tecnico toscano ci risulta sia già stato interpellato.

Calciomercato Juventus, Allegri vicino al ritorno

Allegri quindi sarebbe davvero vicino ad un ritorno sulla panchina della Juve. Tanto da iniziare a mettere mano al mercato della società bianconera per la prossima stagione. Paratici – se mai rimanesse lui come direttore sportivo, difficile con Allegri – è molto attento alla questione Donnarumma, che ancora non ha rinnovato con il Milan con il contratto in scadenza proprio nel prossimo mese di giugno.

Si iniziano quindi a capire le strategie di mercato bianconere. Con Allegri che starebbe entrando in prima linea – come a noi risulta – nelle scelte della società. Si aspetterà alla fine della stagione per l’ufficialità, ma ormai ci sono pochi dubbi. Ci sarà il grande ritorno in panchina.