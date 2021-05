Calciomercato Juventus, c’è la volontà da parte di Paratici di risolvere nell’immediato il problema in mediana, si punta tutto sul francese.

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul centrocampista francese del Lione. Aouar è sempre l’obiettivo numero uno in mediana. Il giovane talento francese è il primo regalo che Fabio Paratici vuole fare alla Vecchia Signora per la nuova stagione che verrà, un rinforzo laddove si è mostrato più il fianco in questa stagione, il centrocampo appunto. Con Aouar si alzerà notevolmente il livello tecnico data la grande qualità che dimostra palla al piede, ma il francese non è solo l’unico obiettivo della nuova stagione, si vuole rivoluzionare in toto.

Calciomercato Juventus, si accelera per il centrocampista: c’è la soluzione

Aouar è il primo obiettivo da chiudere il prima possibile anche perché bisogna anticipare il pressing, sempre più insistente, del Real Madrid, che avrebbe identificato nel francese l’interprete ideale per il nuovo centrocampo. Il classe 1998 avrebbe infatti le attenzioni dell’attuale tecnico Zinedine Zidane che vorrebbe poterlo allenare, sempre se sarà ancora lui l’anno prossimo sulla panchina del Real, ma ad ogni modo il Real è una pretendente assolutamente da non sottovalutare pertanto la dirigenza vuole anticipare i tempi.