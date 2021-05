Calciomercato Juventus, altro baby prodigio nel mirino

Il calciomercato della Juventus negli ultimi anni ha visto la società bianconera guardare sempre più a giovani di talento in tutta Europa.

Tanti colpi sono stati messi a segno negli ultimi anni dalla Juve in ottica futura, con elementi che stanno crescendo nell’under 23 o mandati in prestito e che nel giro di qualche stagione potrebbero essere pedine importanti della prima squadra. L’ultimo colpo è quello di Dean Huijsen, calciatore di 16 anni che lascerà il Malaga per giocare con le formazioni giovanili bianconere. Un acquisto di prospettiva, ovviamente: si parla di un difensore molto interessante che è alto 190 centimetri e ha ampi margini di crescita. Ma potrebbe non essere il solo colpo “baby” della Juve.

