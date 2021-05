Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Arriva la conferma tanto attesa

Calciomercato Juventus, l’affare procede spedito: arriva la conferma del padre tanto attesa | Le ultimissime

Calciomercato Juventus Paratici / La prossima sessione estiva di calciomercato per la Juventus si orienterà lungo due direttrici parallele: da una parte cercare di ringiovanire una rosa che sembra ormai alla fine di un ciclo di successi e che necessita di fisiologici cambi di prospettiva. Dall’altra, provare ad abbassare un monte ingaggi esorbitante, o quanto meno eccessivamente elevato per le esigenze di un club che si trova a dover affrontare una situazione economica non proprio florida, per usare un eufemismo.

Questa breve digressione fa da corollario al colpo in prospettiva che Fabio Paratici sta per mettere a segno. Come vi avevamo annunciato, è ormai prossimo l’acquisto del giovane Huijsen, giovane centrale olandese classe’2005, che avrebbe trovato l’accordo con i bianconeri per i prossimi tre anni. Sul calciatore c’erano club importanti, come il Siviglia, il Real Madrid, il Real Betis e il Villareal, ma la Vecchia Signora sembra aver bruciato la concorrenza.