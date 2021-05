Calciomercato Juventus, bufera Icardi | Pronto il blitz per il bomber

Icardi alla Juventus, calciomercato: l’argentino finito nel mirino della critica per la scialba prova contro il City. C’è l’assalto?

Icardi Juventus calciomercato / Contro il Manchester City è stato un vero e proprio desaparecidos: 0 tiri in porta, 0 falli commessi, 0 fari subiti. No, non stiamo parlando del direttore di gara, ma di un attaccante che sta attraversando un’involuzione piuttosto preoccupante: quel Mauro Icardi che, all’alba del suo approdo sotto la Tour Eiffel, era stato accolto come il figliol prodigo, e che ora rischia seriamente di essere messo alla porta.

Indolente, mai concreto, poco efficace, e chi più ne, più ne metta. La stampa francese, che non è mai troppo tenera nei giudizi, si è letteralmente scagliata contro la prova fantasmatica dell’ex capitano dell’Inter, il cui addio al Psg ora si fa ipotesi sempre più concreta.

Ed ecco che potrebbe clamorosamente rientrare in gioco la Juventus, che da sempre ha un debole per Maurito, sin dai tempi in cui l’argentino vestiva la maglia dell’Inter. A quel tempo non se ne fece nulla, ma i tempi sembrano essere cambiati.

Icardi alla Juventus, calciomercato: pista sempre più concreta

Icardi Juventus calciomercato / Non sarà facile, sia chiaro. Il Psg, sebbene sembri aver puntato le sue fiches su Moise Kean, per Maurito continua a chiedere 55-60 milioni di euro. Troppi, per i tempi che corrono. Sullo sfondo resta in piedi sempre quel famoso scambio tra argentini, con Dybala al Paris e Icardi in bianconero: ipotesi suggestiva, al momento, ma da non escludere a priori.

Staremo a vedere quali saranno i futuri sviluppi di una vicenda che si preannuncia più incerta che mai: ancora una volta, la Juve fungerà da “attrice” protagonista.