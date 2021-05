Calciomercato Juventus, “sgarbo” della Roma | Va da Mourinho

Calciomercato Juventus, testa a testa con la Roma per l’obiettivo dichiarato: Mourinho “decide” la contesa?

Calciomercato Juventus / Febbrili ore primaverili. L’annuncio di Josè Mourinho come prossimo allenatore della Roma ha inevitabilmente creato un tam tam mediatico non indifferente. E i giallorossi, a questo punto, potrebbe fare la voce grossa anche sul mercato, ostacolando alcuni club italiani, tra i quali la Juventus. Come riferito da diariogoal.com, infatti, i giallorossi starebbero valutando con molta attenzione se decidere di affondare o meno il colpo per Isco, trequartista in uscita dal Real Madrid.

L’iberico piace molto a Lopetegui, attuale tecnico del Siviglia, che lo vorrebbe con sé: l’offerta degli andalusi, però, vicina ai 15 milioni di euro, non soddisferebbe Florentino Perez, che sta entrando nell’ordine di idee di sedersi al tavolo delle negoziazioni con la Roma, che avrebbe a disposizione un budget di circa 50 milioni di euro per il prossimo mercato.