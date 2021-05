Infortunio Chiesa, Juventus-Milan: novità dell’ultim’ora

Juventus Milan, Chiesa infortunato: ecco cosa filtra a margine del big match contro i rossoneri. La rivelazione di Sky Sport

Chiesa Juventus Milan / La vittoria di Udine, sofferta, per certi aspetti immeritata, ha comunque dato un pò di slancio alla Juventus che, in questo finale di stagione, sarà per lo meno artefice del proprio destino per quanto riguarda il discorso Champions League. Punto di non ritorno cruciale per la Vecchia Signora sarà il big match contro il Milan di domenica sera: una gara che fungerà da vero e proprio spartiacque. Un’eventuale vittoria, infatti, permetterebbe ai Campioni d’Italia di ipotecare la qualificazione alla massima competizione continentale.

Gara nella quale dovrebbe rientrare anche Federico Chiesa. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, infatti, l’ex esterno della Fiorentina sembrerebbe aver smaltito il problema muscolare accusato in occasione della gara contro l’Atalanta e sarà regolarmente convocato.