Juventus, volata Champions League: cosa dicono le quote

Per la Juventus è iniziata la volata finale che servirà a capire se la formazione di Pirlo riuscirà a chiudere nelle prime quattro posizioni.

E’ scontato dire come ottenere un piazzamento in zona Champions sarà fondamentale per la squadra bianconera, sia per il fatto di poter giocare in un palcoscenico europeo sia per gli introiti che questo torneo riesce a garantire. Tuttavia sono tante le squadre in lizza per aggiudicarsi i tre posti dietro l’Inter, che si è già aggiudicata il titolo di campione d’Italia. Nelle ultime quattro gare ci saranno degli scontri diretti fondamentali per la Juve, uno dei quali proprio contro l’Inter. Ma domenica sarà già scontro diretto per affrontare il Milan.

