Pirlo, ecco la verità sul futuro del tecnico della Juventus

Nelle ultime giornate di campionato la Juventus si giocherà la qualificazione alla Champions League. E proprio da questo secondo il Corriere della Sera, dipenderà il futuro di Andrea Pirlo. Sarebbe alquanto improbabile infatti una conferma del tecnico in caso di mancata qualificazione all’Europa dei grandi e per prendere il suo posto Massimiliano Allegri sarebbe in pole. Il discorso, però, è più ampio e riguarda l’intera riorganizzazione del management. L’allenatore sarà espressione della nuova area tecnica. Perfino la presidenza è in bilico.

Pirlo sempre in bilico

Tuttavia, si sa, quando c’è da dare una scossa in una squadra il primo a pagare è sempre l’allenatore. E la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di esonerare Andrea Pirlo in caso di ko nel prossimo turno, quando i bianconeri affronteranno il Milan. Al suo posto andrebbe Igor Tudor, chiamato a dare appunto la scossa giusta per affrontare al meglio un finale di stagione. Con Napoli e Lazio che insieme ad Atalanta e Milan proveranno pure a strappare quel piazzamento che garantisce una vetrina di prestigio ma anche introiti importanti dal punto di vista economico.