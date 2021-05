Calciomercato Juventus, asta europea per il centrale del Barcellona

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà interessata da diversi cambiamenti, nuovi volti in arrivo e partenze nella rosa bianconera.

Alla fine di questo campionato la dirigenza bianconera dovrà prendere delle decisioni importanti, sui movimenti da fare all’interno della squadra. Potrebbe esserci qualche cessione eccellente, ma sicuramente arriveranno anche degli elementi in grado di fare la differenza in Italia e magari anche in Europa. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori ritocchi è la difesa, con almeno un nuovo centrale in arrivo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, inserimento inglese: si allontana l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Juventus, scambio possibile con il Milan: la situazione