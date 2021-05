Calciomercato Juventus, l’Inter batte un colpo | Blitz per l’ex bianconero

Calciomercato Juventus, l’Inter pesca dal Barcellona il nuovo acquisto? Sondaggio con i blaugrana per il centrocampista

Calciomercato Juventus Inter / Le vie del mercato, si sa, possono essere davvero infinite, soprattutto alla luce delle tristi note legate alla pandemia. Si preannuncia una sessione estiva piuttosto atipica, nella quale si cercherà di capitalizzare al massimo la minima occasione che si prospetta. E cosi può capitare che l’Inter metta gli occhi su uno dei calciatori che ha fatto la storia recente della Juventus: stiamo parlando di Miralem Pjanic che, secondo quanto riportato da Don Diario, sarebbe entrato in orbita nerazzurra.

Il bosniaco, sbarcato in terra catalana nell’ambito dell’operazione che ha portato Arthur in bianconero, è stato utilizzato con il contagocce da Ronald Koeman, che continua a preferirgli De Jong e Busquets. Non è da escludere che il Barca possa decidere di mettere sul tavolo dei sacrificabili l’ex mezzala della Roma, per il quale i neo campioni d’Italia hanno mosso i primi passi.