Calciomercato Juventus, addio McKennie | Fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, McKennie prepara le valigie? Fissato il prezzo della cessione dell’americano: le ultime

Calciomercato Juventus McKennie / Sebbene si sia rivelato una delle rivelazioni positive di questa stagione stregata per la Juventus, il futuro di Weston McKennie non è stato ancora definito in maniera chiara. I bianconeri hanno versato 18 milioni di euro nelle casse dello Schalke, circa 24,5 milioni di euro considerando gli oneri accessori della prima tranche. Ragion per cui, in vista di un’ipotetica cessione ( che al momento appare ipotesi remota) partirebbero da una base di almeno 30 milioni di euro.

Questo perché per la Vecchia Signora sarà indispensabile mettere a bilancio qualche plusvalenza fondamentale in tempo di fair play finanziario entro il 30 giugno: ma ciò non toglie che, oltrepassata quella data, la valutazione del texano non possa essere sensibilmente più alta. Siamo ancora nel campo delle ipotesi comunque: nessun club si è fatto avanti con decisione per l’americano, sul quale aveva messo tempo fa gli occhi la Fiorentina, senza affondare il colpo.