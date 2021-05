Juventus, serie A 2021-2022: le date del prossimo torneo

Per la Juventus l’obiettivo in queste ultime quattro giornate di campionato è quello di riuscire a conquistare un piazzamento Champions.

Poi si potrà iniziare a pensare alla prossima stagione, nella quale i bianconeri sono attesi ad un pronto riscatto, vale a dire la conquista di quello scudetto che non è stato raggiunto quest’anno. In mezzo ci sarà un calciomercato nel quale la Juventus dovrà per forza di cose rinnovare il suo organico. Nuovi volti ma anche cessioni per farsi trovare pronti all’appuntamento con la prossima stagione, per le quali sono state decise le date di inizio e di fine, con novità anche in arrivo per la Coppa Italia.

