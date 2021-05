By

Calciomercato Juventus, si va verso una nuova rivoluzione e potrebbero partire anche giocatori fino adesso inaspettati.

Calciomercato Juventus, una stagione che sta volgendo al termine. I bianconeri sono pronti a chiudere questa annata con l’obiettivo minimo, la qualificazione in Champions League. I piani all’inizio erano altri ma poi tutto è stato stravolto. Adesso c’è solo bisogno di chiudere al meglio e poi ripartire laddove le basi sono già state pianificate. Alcuni giovani rimarranno ma altri potrebbero, clamorosamente, partire. Un centrocampo da rinnovare completamente, così come la difesa. Ma il profilo che potrebbe essere sul mercato sembrava, fino adesso, davvero inaspettato, stiamo parlando del neo acquisto Wenston McKennie che nonostante un rendimento più che sufficiente potrebbe essere sacrificato per ottenere una plusvalenza.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma lascia il Milan. Maldini ha chiuso per il sostituto

Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa: il sacrificio inaspettato

Tra i possibili partenti figurerebbe anche lui, McKennie. Il mediano americano è entrato subito da protagonista offrendo diverse prestazioni al top, altre meno. Un profilo ce ha suscitato l’interesse di diverse squadre a livello internazionale ma anche nazionale. Sembra infatti molto convinta su di lui, il Milan che avrebbe intenzione di parlare con i bianconeri per il futuro del giovane texano. Per accontentare le pretese dei bianconeri ci vorrebbero almeno 30 milioni di euro, contro i 18 che ha speso la compagine bianconera per riscattarlo dai tedeschi dello Schalke 04.