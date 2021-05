Calciomercato Juventus, un jolly per arrivare a Kean

Potrebbero esserci delle novità in arrivo anche in attacco per quanto riguarda il calciomercato della Juventus nella prossima sessione estiva.

Il reparto offensivo quest’anno ha denotato delle carenze importanti soprattutto dal punto di vista numerico. Si è sentita tanto infatti l’assenza di Paulo Dybala, che per mesi è rimasto fuori dai giochi a causa di un infortunio. Ronaldo ha confermato di essere un grande campione a suon di gol e Morata si è dato sicuramente un gran da fare per aiutare la squadra. E’ mancata numericamemte qualche alternativa che potrebbe arrivare nella prossima sessione estiva. Si parla molto dell’opzione Depay ma c’è anche un altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, inserimento inglese: si allontana l’attaccante