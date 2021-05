Juventus, caos Superlega: la minaccia di Ceferin | L’annuncio in diretta

Juventus, l’annuncio di Ceferin sulla Superlega: ecco l’annuncio del presidente dell’Uefa. Gli ultimi aggiornamenti

Ceferin Juventus Superlega / Da pochi istanti è stato ufficializzato dall’Uefa il comunicato attraverso il quale sono state varati dei provvedimenti “punitivi” nei confronti di 9 dei 12 club che inizialmente avevano aderito al progetto Superlega. Una forma di reintegro e di “remissione dei peccati” che, però, non ha visto protagonista il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus, che stanno continuando imperterrite nella personalissima lotta contro l’UEFA. E proprio di questo ha parlato Ceferin:

“Avevo ribadito al Congresso dell’Uefa circa due settimane fa il fatto che c’è bisogno di un’organizzazione forte per ammettere di aver sbagliato. E questi club ( i 9 che hanno fatto il passo indietro) hanno fatto proprio questo, assumendosi le proprie responsabilità. Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziare sarà trattenuta dall’UEFA. Saranno reinvestite tutte nel settore giovanile e nelle comunità locali di tutta Europa.”

Ceferin, bordata a Juventus, Barcellona e Real: la posizione dell’UEFA

Ceferin ha poi ribadito: “Lo stesso non si può dire per gli altri club che rimangono coinvolti nella cosiddetta Superlega, con i quali la UEFA tratterà successivamente.” Minaccia velata o semplice gioco tra le parti? La situazione sta per implodere, e la sensazione è che lo scenario possa cambiare improvvisamente da un momento all’altro: vi terremo aggiornati sulle prossime mosse di quella che sembra configurarsi come una vera e propria partita a scacchi.