Morata, c’è il sorpasso. Ecco la Juventus cosa farà adesso

Morata ha smaltito i suoi problemi fisici e sarà in campo contro il Milan. Il centravanti si gioca un posto con Dybala di fianco a Ronaldo.

Sì: sarà staffetta, anche questa volta. Con Cristiano Ronaldo non solo inamovibile ma anche capace di sbloccarsi nell’ultima partita di campionato con la doppietta di Udine. Il Corriere dello Sport spiega che in attacco resta una sola maglia a disposizione, contesa da Morata e Dybala. La novità rispetto alle ultime uscite, però, è che può essere lo spagnolo a ristabilire le gerarchie riprendendosi il posto da titolare. Già, perché le recenti condizioni precarie hanno convinto Pirlo a non interrompere il percorso di crescita della Joya.

Morata più di Dybala

Nonostante Dybala sia il lontano parente di se stesso, di volta in volta è stato proprio Morata ad essere stato gettato nella mischia. Questo per riacciuffare situazioni che si stavano compromettendo. E ora, contro il Milan, ecco che Alvaro vuole tornare titolare, lasciando semmai il posto a Paulo solo strada facendo. Contro il Milan è vietato sbagliare. Non si può. Fallire l’accesso alla Champions League significherebbe compromettere il futuro del club definitivamente.