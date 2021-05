Bufera Superlega, sanzioni della UEFA | C’è il comunicato ufficiale

Uefa, sanzioni contro 9 club della Superlega: c’è il comunicato ufficiale che spiega le misure che verranno adottate

Uefa Superlega sanzioni / Era nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: attraverso il proprio sito web, la Uefa ha annunciato la natura delle misure che verranno prese per punire 9 dei 12 club che inizialmente avevano deciso di aderire alla causa della Superlega. Stiamo parlando di Arsenal, Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, City, United e Tottenham, club che poi hanno deciso di fare un passo indietro, assecondando le richieste della UEFA. Ecco il comunicato ufficiale:

“Ogni club riconosce la natura vincolante degli Statuti Uefa, e si impegna e partecipare a qualsiasi competizione Uefa per la quale si qualifica. Come gesto di buona volontà, e insieme alle altre squadre, ogni club effettuerà una donazione per un totale di 15 milioni di euro, da utilizzare a beneficio dei bambini, dei giovani e del calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa. Ogni club sarà soggetto alla trattenuta del 5 % dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle competizioni Uefa per club per una stagione, che verranno redistribuiti.”