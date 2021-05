Calciomercato Juventus, Dybala va da Sarri | Intreccio internazionale

Dybala, addio Juventus: Calciomercato, pronto al ritorno con Sarri? La Premier chiama entrambi, le ultime sul loro futuro

Dybala Juventus calciomercato / Un futuro tutto da scrivere, con un finale che potrebbe riservare colpi di scena impensabili. Non stiamo parlando di un thriller, ma della situazione di Paulo Dybala: il tanto sospirato rinnovo con la Juventus non è ancora arrivato, e i discorsi relativi al prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 stanno naufragando nei milioni di euro che separano la domanda dall’offerta.

“13 milioni di euro all’anno o non rinnovo“: questo, in sintesi, l’aut aut che il fantasista argentino avrebbe lanciato alla dirigenza bianconera che, dal canto suo, non si schioda dall’iniziale offerta di 10 milioni comprensivi di bonus. E a poco più di un anno dalla scadenza, l’ipotesi cessione non può non essere presa in considerazione. Ma verso dove?