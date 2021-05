Calciomercato Juventus, alleanza con il Barcellona | 30 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, mediana da rifare: alleanza con il Barcellona, pronta una super offerta per il centrocampista

Calciomercato Juventus Locatelli / Il sodalizio Barcellona-Juventus potrebbe continuare anche nella prossima sessione estiva di calciomercato. I due club, assieme al Real Madrid, sono in prima linea nella campagna superlega, tesa a ridimensionare il ruolo della Uefa. Ma negli ultimi anni, si sono sedute molte volte al tavolo delle trattative, per cercare di rinforzare le rispettive rose.

Sull’onda dello scambio Arthur-Pjanic, i blaugrana e i bianconeri potrebbero nuovamente decidere di far fronte comune. Come riportato da calciomercato.it, uno degli obiettivi della prossima stagione per la Juventus risponde al nome di Manuel Locatelli, valutato dal Sassuolo almeno 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dai vertici dirigenziali juventini, che non vorrebbero sborsare più di 30 milioni di euro, magari provando ad inserire nell’affare qualche contropartita tecnica gradita agli emiliani.