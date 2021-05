Calciomercato Juventus, salta tutto: rimane in Francia

Calciomercato Juventus, salta tutto: vuole rimanere in Francia. Le indiscrezioni spiegano che ormai l’attaccante avrebbe deciso

Salta tutto. E nemmeno il ritorno probabile di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe cambiare le carte in tavola. Perché è proprio il tecnico livornese ad averlo lanciato nel calcio che conta. E sicuramente, con lui, avrebbe avuto possibilità di essere un punto fermo della squadra nella prossima stagione.

Ma secondo quanto scrive Le Parisien, la decisione sarebbe stata presa. Sta bene a Parigi, e almeno per il momento non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Psg di Pochettino per andare a giocare da un’altra parte. C’è sempre da capire, però, se la società francese lo voglia riscattare. A giugno infatti, Moise Kean, tornerà all’Everton. In Inghilterra non ci rimarrà, questo è sicuro. E la Juve, che lo avrebbe fatto tornare volentieri in Italia, sicuramente una proposta, alle Toffees, la farà.

