Juventus Milan, formazioni ufficiali | C’è una sorpresa in attacco

Formazioni ufficiali Juventus Milan: ecco le scelte di Pirlo e di Pioli in vista del big match dell’Allianz Stadium

Formazioni ufficiali Juventus Milan / Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus Milan, match chiave in ottica piazzamento in Champions League. Le due compagini sono infatti a caccia di punti preziosissimi in chiave europea, e la gara dello Stadium potrebbe avere un valore indicibile. La Juventus deve dare continuità al successo in extremis ottenuto contro l’Udinese; lo stesso si può dire del Milan, che non vive il suo periodo di forma migliore. C’erano alcuni dubbi alla vigilia: vediamo le scelte dei due tecnici.

Juventus: Szczesny, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa, McKennie Ronaldo, Morata

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz, Ibrahimovic