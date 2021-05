Juventus-Milan streaming: dove vederla in diretta tv e sul web

Juventus-Milan le probabili formazioni

Si torna a giocare allo Stadium in questo 35esimo turno di serie A, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. La Juventus deve assolutamente vincere questo match, un vero e proprio scontro diretto per quanto riguarda la zona Champions League. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 201 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, commento tecnico affidato a Luca Marchegiani. La partitagrazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.In casa bianconera stavolta non ci sono grandi problemi di formazione, praticamente sono tutti disponibili. A centrocampo McKennie scalpita per giocare dall’inizio e la sua presenza arretrerebbe Cuadrado nel ruolo di terzino destro. In attacco Morata e Dybala si giocano la maglia come partner di Ronaldo, sicura la presenza di Rabiot e dovrebbe rivedersi anche Chiesa dal primo minuto.Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Juventus-Milan streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.