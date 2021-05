Calciomercato Juventus, fari delle big su di lui: il prezzo sale

E’ inevitabile pensare che nel prossimo calciomercato della Juventus ci saranno diversi cambiamenti, con tanti volti nuovi in arrivo.

L’organico attuale ha bisogno di essere ringiovanito e rinnovato, servono elementi che possano essere le colonne della squadra bianconera per anni, con tanta voglia di vincere. Certamente le scelte della società arriveranno alla fine di una stagione nella quale tanti calciatori hanno deluso. Fondamentale riuscire a piazzarsi nelle prime quattro della graduatoria, altrimenti anche dal punto di vista economico verranno a mancare degli introiti davvero molto importanti per le casse del club.

Calciomercato Juventus, tutte le big seguono Raspadori

Servono rinforzi praticamente in tutte le zone del campo, attacco incluso. E come riporta Calciomercato.it anche gli occhi della Juventus sono puntati su un giovane che si sta mettendo in luce in questo campionato di serie A e soprattutto nelle ultime settimane. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, autore di cinque gol finora ma in primis di prestazioni molto convincenti. Classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, adesso è attenzionato non solo dai bianconeri ma anche da Milan, Inter e Roma. Nessuna trattativa in essere, ma non c’è dubbio che per privarsene, eventualmente, il Sassuolo chiederà una somma importante. Con il prezzo che, se Raspadori continuerà a giocare così, sarà inevitabilmente destinato a salire.