Juventus, il futuro si gioca in tre partite: il calendario

La Juventus in questo momento sarebbe fuori dalla zona Champions League. Un risultato davvero inaccettabile per la formazione di Pirlo.

C’era assolutamente la necessità di non perdere lo scontro diretto con il Milan di ieri sera e invece allo Stadium si è vista una brutta Juve, incapace di tenere testa ad un avversario che si è imposto con pieno merito. “Ci deve essere sempre orgoglio nel vestire questa maglia e certe prestazioni non ci devono essere” ha detto Pirlo alla fine della partita, bacchettando i suoi uomini. I tifosi sono preoccupati, la concorrenza è tanta e per finire nelle prime quattro posizioni ora davvero non si può sbagliare più.

