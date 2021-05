Juventus, Antonio Conte decisivo per la sua ex squadra. Sembra paradossale dirlo ma sarà così, la sfida contro l’Inter sarà fondamentale.

Juventus, ieri sera l’inspiegabile è diventato reale. I bianconeri adesso sono fuori dalla corsa Champions e si devono aggrappare ai miracoli. Vincere le ultime due per poter sperare di qualificarsi come quarti in classifica. Una settimana di fuoco che vedrà la squadra bianconera impegnata ancora in due partite cruciali, prima il Sassuolo mercoledì e poi l’Inter sabato. Due match uno più importante dell’altro, e sembra paradossale dirlo ma, Conte potrebbe fungere cruciale per la qualificazione della sua ex squadra, proprio così. Antonio Conte già campione d’Italia incontrerà la sua ex Juventus nell’ultima sfida di campionato.

Juventus, Conte decisivo per le sorti della su ex squadra: il punto

La sfida cruciale contro l’Inter potrebbe ancora essere l’unica speranza per agganciare una qualificazione in Champions ma in extremis. I bianconeri sanno la difficoltà dell’impresa ed è inutile ribadirlo ma, ieri sera si sono giocati il match point. Ma nulla è ancora definitivamente perduto, vincere contro Sassuolo e Inter sarà l’unica chance per crederci ancora, nonostante tutto, nonostante l’annata del tutto sbagliata e, per certi versi, inaspettata. Ripartire adesso è l’unica cosa.