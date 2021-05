Juventus, dal tecnico ai dirigenti: possibile rivoluzione in estate

E’ un momento davvero delicato per la Juventus, che rischia di rimanere fuori dalle prime quattro e dunque dalla Champions League.

Chiudere la stagione salvando almeno il piazzamento per la prossima Champions è la missione della squadra di Pirlo, reduce dalla brutta sconfitta di ieri con il Milan. Ora la Juventus è quinta e nessuno ad inizio torneo poteva immaginarsi un cammino simile. Sul banco degli imputati non c’è solo Pirlo, comunque confermato dalla dirigenza fino a fine stagione, ma anche i giocatori che non riescono ad esprimere il loro potenziale. Non solo, perchè nel mirino dei tifosi ci sono anche le scelte dirigenziali. Ecco perché in estate si potrebbe assistere a diversi cambiamenti nel mondo bianconero, e non solo per quel che riguarda le scelte di campo.

