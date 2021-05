Lapo Elkann sbotta: «La storia e la maglia meritano più rispetto»

Lapo Elkann, dopo il tracollo della Vecchia Signora contro il Milan non le manda a dire e alza la voce chiedendo rispetto per la maglia bianconera.

Alla stagione disgraziata della Juve e a quella entusiasmante del Milan mancava una scena madre. Eccola, nella stessa notte: Juve-Milan 0-3. Il tonfo e la gloria. Ha vinto la squadra che ha un bel gioco e un ottimo allenatore. Un’umiliazione che ha pochissimi precedenti. La proverbiale Juventus dal cuore di acciaio, si sbriciola incredibilmente. Anche eticamente: senza reazione, senza rabbia. E’ la vera sorpresa. Hanno perso tutti, non solo Pirlo. Per il Milan un trionfo storico: non vinceva in casa della Juve da 10 anni. Segnò Gattuso, l’amico di Pirlo, che dopo tanta gavetta è diventato un bravo allenatore, a un passo dalla Champions. A sbottare è stato Lapo Elkann.

