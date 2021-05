Sassuolo Juventus, Buffon o Szczesny tra i pali? | La scelta di Pirlo

#Buffon titolare contro il Sassuolo // Buffon will start against Sassuolo ⚪️⚫️@GoalItalia

— Romeo Agresti (@romeoagresti) May 11, 2021

Stando a quanto riferito da Romeo Agresti, però, contro gli emiliani sarà la volta di Gianluigi Buffon, che quest’oggi ha annunciato il suo addio alla Juventus. Una decisione sofferta per un uomo che ha dato tanto alla compagine bianconera, accompagnandola anche nei momenti più difficili, come accaduto in occasione del “calvario” della Premier League. Una scelta, quella di Pirlo, forse fatta anche per omaggiare Buffon: per il portiere che è stato, che è, e che presumibilmente sarà ancora.