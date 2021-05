Calciomercato Juventus, Morata all’Inter | Super scambio con Lautaro

Morata all’Inter, calciomercato Juventus: la clamorosa pista che nelle ultime ore starebbe prendendo forma. Gli aggiornamenti

Morata Juventus calciomercato / L’avventura di Alvaro Morata con la maglia della Juventus sembra essere giunta al capolinea. L’attaccante spagnolo, che anche contro il Milan non è riuscito ad incidere, figurando tra i peggiori in campo, a meno di clamorosi colpi di scena non verrà riscattato dall’Atletico Madrid, che non fa sconti dai 45 milioni di euro previsti al momento della firma.

Ecco perché la Juve starebbe cominciando a vagliare altri tipi di profili, come Kean o Icardi, per il quale potrebbe muoversi qualcosa a stretto giro di posta. Intanto, l’Atletico Madrid potrebbe sfruttare l’ex Canterano, per cercare di aprire un dialogo con l’Inter: ai Colchoneros piace e non poco Lautaro Martinez che l’Inter, alla luce delle note vicissitudini economiche, potrebbero cedere a fronte di un’offerta di 90 milioni di euro.